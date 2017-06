3 Dinge, die du jetzt über das Surfen und Telefonieren in der EU wissen solltest!

Die EU-Roaming-Gebühren fallen ab Donnerstag weg. Das bedeutet: Surfen und Telefonieren darf dich im EU-Ausland nicht mehr kosten als in Deutschland. Aber: Es gibt auch in Zukunft einige Haken und Fußnoten...

1. Was kostet Telefonieren und Surfen mit dem Handy im EU-Ausland in Zukunft?

Du musst ab dem 15. Juni tatsächlich keine Roaming-Gebühr mehr an deinen Netzbetreiber oder Provider bezahlen:

Auf Reisen in der EU kosten dich Anrufe, gesendete SMS-Nach­richten und mobiles Surfen im Internet nicht mehr als wenn du innerhalb von Deutschland unterwegs bist. Es kann aber natürlich sein, dass sich dein Anbieter auf anderem Weg (z.B. über eine höhere Grundgebühr) die entgangene Roaming-Gebühr zurückholt. Schließlich ist es so, dass dein Netzbetreiber weiterhin den ausländischen Netzbetreiber bezahlen muss, wenn du dort unterwegs bist. Allerdings hat die EU Obergrenzen festgelegt, wieviel die Netzbetreiber maximal voneinander verlangen dürfen.

Vorsicht! Einige Discount-Anbieter wie Callmobile, DeutschlandSIM oder Yourfone haben inzwischen Tarife ohne Roaming im Programm. Ihr könnt dann außerhalb von Deutschland nicht telefonieren oder surfen. Das widerspricht natürlich eigentlich dem EU-Gedanken, ist aber nicht verboten. Und ein solcher Vertrag kann sich für euch sogar lohnen. Denn diese Verträge sind in der Regel etwas günstiger. Wenn ihr also sowieso nur selten oder gar nicht im Ausland unterwegs seid, schaut euch diese Verträge mal näher an.