Mit diesen Tipps hält dein Akku länger

„Schlüssel? Check. Handy? Check. Powerbank und Ladekabel? Check.“ - Gehörst du auch zu denen, die sicherheitshalber die Powerbank am Start haben, weil ständig der Akku leer geht? Mit diesen Tricks sparst du in Zukunft Akku und hast länger was vom Handy, je konsequenter du bist ;-)

Energiefresser im Hintergrund

Na, wie viele Apps nutzt du so am Tag? Da kommen sicher einige zusammen! Ist ja auch super easy und praktisch, von Facebook zu Instagram zu Whatsapp zum Wetter und zurück zu Whatsapp zu hüpfen. Doch wenn du immer wieder einfach nur neue Apps öffnest, ohne die anderen aktiv zu beenden, laufen sie in der Regel im Hintergrund weiter, aktualisieren sich, laden neuen Content und ziehen damit Daten und Akku.

Beim Iphone wischst du einfach von unten nach oben und siehst dann in hintereinander sortierten Fenstern deine im Hintergrund geöffneten Apps. Wenn du die Fensterchen nach oben wischst, beendest du die App. Bei Android geht das auch – meistens über die Home-Taste: Lange drücken und du siehst die Apps, kannst durchshuffeln und sie richtig beenden.

Bildschirm richtig einstellen

Mittlerweile bestehen die allermeisten Smartphones aus einem riiiiesigen Display. Der Bildschirm verbraucht darum auch die meiste Energie. Ein paar kleine Einstellungen können schon viel ausmachen: Brauchst du wirklich immer 80 oder sogar 100 Prozent Helligkeit, oder reicht dir nicht doch meistens schon die Hälfte? Wie lang braucht dein Handy, bis es das Display bei Inaktivität ausschaltet? So oft wie wir das Handy am Ende doch in der Hand haben, reichen bei den meisten sicher 30 Sekunden.

Hast du sogenannte „Always On“-Einstellungen, die du meistens aber gar nicht nutzt, weil das Handy in der Tasche ist? Dann kannst du auch hier nochmal etwas Energie einsparen und den Akku schonen. Alles nur kleine Kniffe, aber Kleinvieh macht auch Mist ;-)

Dauerhaft Funktionen aktiv?

Wlan, Bluetooth und GPS: Die Funktionen sind super praktisch und darum bei vielen auf dem Smartphone dauerhaft aktiv. Macht den Selbst-Check: Braucht ihr’s wirklich, oder reicht es euch, Bluetooth zu aktivieren, wenn ihr es nutzen möchtet? Braucht ihr die GPS-Funktion, wenn ihr nicht gerade unterwegs einen Weg nachschaut?

Wenn das Handy ständig mit diesen Funktionen im „Suchen und Empfangen“-Modus ist, verbraucht es Strom und zieht eurem Akku beständig ein paar Prozentpunkte ab. Schaltet ab, was ihr nicht braucht und schont euren Akku.

Smartphone smart laden

Am besten ladet ihr euer Handy bereits auf, wenn der Akku bei 20 oder 30 Prozent Restkapazität angekommen ist. Dann muss das Handy auch gar nicht liegen, bis ihr wieder bei den vollen 100 Prozent seid, es reicht vollkommen bis 80 Prozent aufzuladen. Tatsächlich fühlt sich der Akku dann sogar am Wohlsten.

Bei manchen Geräten könnt ihr dafür sogar eine Funktion aktivieren: „Intelligenter Akku“ (Android) oder „Optimiertes Laden“ (Iphone) in den Einstellungen der Batterie.

Richtige Kabel und Stecker verwenden

Jetzt ist der Akku trotzdem fast leer und muss geladen werden. Dann solltet ihr unbedingt das Kabel und den Stecker nutzen, den der Hersteller für euer Modell mitgeliefert hat. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass das Zubehör auf euren Akku angepasst ist und nicht etwa zu stark für eure Akkus ist. Falsches oder fehlerhaftes Zubehör kann dem Handy-Akku nämlich mächtig zu schaffen machen!

Es wurde keine Elektronik mitgeliefert? Dann solltet ihr kurz nachschauen, mit wieviel Watt euer Handy geladen werden darf und euch ein entsprechendes Netzteil besorgen. Das kostet zwar je nach Marke und Smartphone etwas Geld, dafür habt ihr aber lange Freude an eurem Gerät.

Extreme Temperaturen vermeiden

Dein Handy ist uns in einer Sache gar nicht mal so unähnlich: besonders kalte oder besonders warme Temperaturen mag es mal so gar nicht. Achte also darauf, dass dein Handy an sonnigen Tagen nicht in der Sonne auf dem Tisch liegt. Genauso an kalten Tagen: Versuch dein Handy bei kalten Temperaturen möglichst in der Jackentasche oder Hosentasche zu haben, damit es nicht zu stark abkühlt.