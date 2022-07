So fliegt ihr stressfrei in den Urlaub

Warteschlangen, Personalmangel und Menschenmassen. Aktuell haben viele deutsche und europäische Flughäfen große Probleme in der Urlaubssaison. Wie ihr trotzdem entspannt und stressfrei in den Urlaub kommt, erfahrt ihr hier.

Wie lange habt ihr euch auf den Sommerurlaub gefreut? Jetzt steht er an und dann das: Wegen Corona herrscht Personalmangel an Flughäfen, bei Bodendienstleistern, Sicherheitsfirmen und Airlines.

Mit diesen Tipps stressfrei und entspannt in den Flieger

Dr. Gerald Wissel (Spezialist für die Optimierung von Abläufen in der Luftfahrt/AIRBORNE Consulting GmbH) hat im BAYERN 3 Interview diese Tipps:

Die "Gemeinsam-Koffer": Packt gemeinsame Koffer und mischt die Klamotten durch. Wenn ein Gepäckstück fehlt, habt ihr zumindest eine Grundausrüstung. Außerdem: Tracker für die Koffer benutzen.

Das Nötigste im Handgepäck: Es ist sinnvoll das Nötigste für die ersten ein bis zwei Tage in das Handgepäck zu packen – allerdings kann es auch passieren, dass auch das im Frachtraum landet, wenn in den Kabinen nicht genug Platz ist.

Anreise: Wenn möglich, dann nutzt schon am Vorabend den Online Check-in. Wenn ihr in der Nähe des Flughafens wohnt, könnt ihr (je nach Airline) auch das Gepäck schon am Vorabend aufgeben. Am Anreisetag am besten drei bis vier Stunden, statt ein bis zwei Stunden vorher am Flughafen sein.

Am Flughafen: Teilt euch auf – während ein Elternteil z.B. den Check-in und die Gepäckaufgabe übernimmt, geht der andere schon mal mit den Kindern und dem Handgepäck zum Sicherheitscheck. Wenn es Automaten für den Check-in gibt, dann nutzt diese. Meistens ist dort weniger los. Derjenige, der den Check- in übernommen hat, kann dann ganz ohne Handgepäck hinterher schneller durch den Sicherheitscheck.

Sicherheitscheck: Schaut genau hin, wer in der Schlange steht. Geschäftsleute sind meistens geübt und die Abläufe gehen schneller. Checkt euch auch selbst: Alles raus aus den Hosentaschen und in die Jackentasche. Jacke und Gürtel ausziehen, technische Geräte aus dem Rucksack packen.

Was darf ins Handgepäck:

Flüssigkeiten in Behältern mit jeweils maximal 100 Millilitern - Dazu gehören auch Cremes, Zahnpasta, oder Lipgloss. Alle Behältnisse müssen in einem durchsichtigen, wieder verschließbaren Plastikbeutel mit einem maximalen Fassungsvermögen von einem Liter verpackt werden. Pro Passagier ist jeweils nur ein Beutel erlaubt, maximal also zehn 100-Milliliter-Fläschchen. Auch flüssige Lebensmittel fallen unter die Regelung, z.B. Marmelade oder Joghurt. Ausgenommen ist Babynahrung.

Was darf NICHT ins Handgepäck:

Waffen, Scheren, Nagelfeilen Taschenmesser und andere Messer mit einer Klingenlänge von mehr als sechs Zentimetern, spitze Gegenstände wie Stricknadeln und Flaschenöffner dürfen NICHT ins Handgepäck. Ein Gas- oder Einwegfeuerzeug beziehungsweise eine Packung Streichhölzer sind im Handgepäck erlaubt.

Eure Zeit wird doch knapper: Ist ein Elternteil schon vorgegangen und durch den Sicherheitscheck und ihr selbst habt kein Handgepäck mehr, dann stehen die Chancen gut, dass ihr vorgelassen werdet.

Ansonsten: Mitarbeiter ansprechen und Notsituation schildern.

Euer Koffer kommt nicht oder ist beschädigt: Geht zum Schalter der Airline. Oft heißt es da: Warten, warten, warten, aber es lohnt sich hartnäckig zu bleiben. Fragt nach Möglichkeiten und Service, wie z.B. Nachliefern des Koffers, aber auch nach Möglichkeiten wie "Ersatzklamotten kaufen". Häufig ist mehr drin als nur ein Beutel mit Zahnbürste und Co.