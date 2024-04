Soll ich ein fremdes Kind maßregeln?

Meine Tochter ist jetzt in der ersten Klasse und hat seit einiger Zeit eine neue Freundin, die oft bei uns daheim zum Spielen ist. Die beiden verstehen sich super, aber in manchen Situationen verhält sich die Freundin nicht so wie ich meine Tochter erziehen will. Sie spielt am Tisch mit Essen, schreit auch wenn es die Nachbarn stört und überredet mein Kind uns zum Spaß anzuschwindeln. Ich habe ihr schon ein paar Mal gesagt, dass wir das bei uns nicht machen - aber es hat nichts geholfen.



Natürlich kann ich nicht in die Erziehung eines fremden Kindes eingreifen, das will ich auch gar nicht. Und die Kinder sollen ja ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Aber trotzdem würde ich die Freundin meiner Tochter gerne hin und wieder "schimpfen" und maßregeln. Wenn es darum geht, dass sie nicht einfach so die Straße überqueren kann, finde ich das selbstverständlich. Aber bei anderen Dingen bekomme ich ein schlechtes Gewissen und weiß nicht, ob ich nicht überziehe.