Soll ich den Käufern vom Hund meiner Schwester sagen, dass der gar nicht „familienfreundlich und kinderlieb“ ist?

Issys Schwester hat einen Hund. Den will sie an eine Familie verkaufen, weil sie beruflich ins Ausland geht. Der Hund ist aber gar nicht so familienfreundlich, wie die Schwester ihn verkauft hat. Soll Issy die möglichen Käufer des Hundes warnen? Darf sie ihrer Schwester so in den Rücken fallen?