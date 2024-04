Soll ich auf Ferien daheim pochen, weil der Familienurlaub zu stressig ist?

Wir waren in der vergangenen Woche in Italien im Urlaub und ich fand es einfach nur stressig und anstrengend. Packen für die Kinder, die Fahrerei und vor Ort ist es dann auch immer alles andere als erholsam. Klar gab es auch viele schöne Momente, aber generell fühlt es sich viel anstrengender an als daheim und am Ende der Woche bin ich urlaubsreif. Das war jetzt auch nicht das erste Mal so. Letztes Jahr im Sommer waren wir in einer Ferienwohnung, diesmal extra in einem Hotel, so dass Einkaufen, Kochen und Putzen wegfallen. Mein Mann hat sich auch um mehr gekümmert, aber das hat auch nichts gebracht. Dazu kommt ja noch, dass so ein Urlaub viel Geld kostet und wir dafür schon ziemlich sparen müssen. Und unsere Kinder sind mit 2 und 4 auch noch zu klein, um wirklich viel vom Land mitzubekommen. Ich würde viel lieber Urlaub daheim machen und hier jeden Tag was mit der Familie unternehmen. Das macht auch Spaß und ist für mich viel erholsamer. Aber die Kinder und mein Mann wollen Urlaub machen – den will ich ihnen auch nicht nehmen."