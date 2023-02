Soll ich vom Kollegen verlangen, Privates und Arbeit zu trennen?

Ein sehr gutes kollegiales Verhältnis, aber eben keine wirkliche Freundschaft. Das hat BAYERN 3 Hörerin Niki aus einer Kleinstadt in Unterfranken in ihrem Job. In letzter Zeit erzählt ihr ein Kollege immer öfter von seinen privaten Problemen. Das stört Niki, deshalb fragt sie: Soll ich von ihm verlangen, dass er Privates und Arbeit trennt?