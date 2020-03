Wird der Sommer das Coronavirus stoppen?

Für viele Viren ist in den Wintermonaten Hochsaison. Im Sommer haben wir viel seltener Grippe und andere grippale Infekte. Wird also auch die Ausbreitung des Coronavirus im Sommer gehemmt? Und welche Auswirkungen hat Hitze auf Covid-19? Ein #Faktenfuchs zu den aktuellen Erkenntnissen.

Wärmere Temperaturen könnten die Verbreitung des Coronavirus verlangsamen. Das deuten erste Studien an. Aber noch sind Experten zurückhaltend.

Corona in kalten und trockenen Gebieten weiter verbreitet

Eine aktuelle Studie vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (MIT) hat berechnet, dass sich 90 Prozent der Corona-Infektionen in Regionen mit Temperaturen zwischen drei und 17 Grad Celsius ereignet haben. Infizierte Menschen in Ländern mit Temperaturen über 18 Grad machen nur sechs Prozent der weltweiten Infektionen aus. Die Studie stellt eine Verbindung von Wetterdaten und Daten zur Verbreitung des Coronavirus her. Beobachtungszeitraum der Studie ist die Zeit vom 1. Januar bis 22. März 2020.

Nord-Süd-Gefälle bei Corona-Ausbreitung

Der Studie zufolge gebe es auch in den USA ein starkes Nord-Süd-Gefälle, das in weiten Teilen dafür spricht, dass ein Zusammenhang zwischen Temperatur und Ausbreitung des Virus besteht. Auch weltweit breite sich die Pandemie im Nahen Osten, Südamerika und weiten Teilen Südasiens deutlich langsamer aus als im globalen Norden.

Neben der Temperatur zeige sich auch bei der Luftfeuchte eine Auswirkung auf die Verbreitung des Coronavirus. So sei die absolute Mehrzahl an Corona-Fällen in Ländern mit einer niedrigen Luftfeuchte nachgewiesen worden. Grundsätzlich kann warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte.