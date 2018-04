Spargelsaison: Jetzt geht's looohos!!!

Es hat schon was Schönes, wenn es manche Sachen nicht das ganze Jahr gibt. Denn umso mehr können wir uns auf sie freuen. Und deshalb stürzen sich jetzt alle, die ihn mögen, wieder auf den Spargel. Zu Recht. Spargel ist reich an Mineralstoffen und Spurenelementen - und ein Schlankmacher ist er auch noch!

Darum ist Spargel Powerfood

Gerade mal 18 Kalorien auf 100 Gramm stecken im Spargel - das ist so die Liga von Tomaten. Ihr könnt also zum einen schon mal ordentlich zulangen - also beim Spargel, nicht bei der Sauce Hollandaise ;-) Außerdem bringt der Spargel durch seine Enzyme, Vitamine und Mineralstoffe den Stoffwechsel in Schwung und hilft so bei der Fettverbrennung.