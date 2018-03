Spinat: Frühlingsbote und Vitaminbombe

Spinat enthält Eisen, das ist schon richtig. Den Ruf als wahres Eisen-Wunder hat der Spinat aber zu unrecht. Denn - so heißt es zumindest immer wieder - ein Kommafehler hat dazu geführt, dass dem Spinat zehnmal so viel Eisen attestiert wurde, als er wirklich enthält. Ein Wissenschaftler soll die Zahl bei der Berechnung der Inhaltsstoffe schlicht falsch aufgeschrieben haben. Warum Popeye durch seine Spinatdosen dann trotzdem so stark wird, liegt vielleicht daran, dass es ein Comic ist ;-)

So schmeckt Spinat besonders gut

In unserer BAYERN 3 Rubrik "Was koch' ich heute?" findet ihr natürlich auch so manches familienerprobte Spinat-Rezept. Annemarie aus Kulmbach in Oberfranken schwört zum Beispiel auf überbackenen Spinat. Ihr findet dort aber auch die Auberginenröllchen Fancy Pumpkin mit Kürbis-Spinat-Füllung, Tomatensauce und Mandelcreme von Attila Hildmann. Und wer mehr auf einen Klassiker steht, ist mit den Lachs-Spinat-Nudeln von Jutta aus Obernburg-Eisenbach in Unterfranken gut dabei.