Diese drei Start-ups bekommen 300.000 Euro Unterstützung von Chris!

Im Finale der Start-up Challenge hat Investor Chris Obereder am Abend insgesamt 300.000 Euro an junge Unternehmer vergeben. Die großen Abräumer sind das Start-up "Vollgasriegel" aus Dießen am Ammersee und "Marasia" aus München. Aber auch "Knetä" aus Dittelbrunn in Unterfranken ging nicht mit leeren Händen nach Hause. Und ein Unternehmen, das eigentlich schon nicht mehr im Rennen war, erlebte eine große Überraschung.

Von über 600 Bewerbern schafften es drei Start-ups ins große Finale der Challenge: Lisa Stein aus Dittelbrunn in Unterfranken punktete von Beginn an mit ihrer veganen, chemiefreien Kinderknete "Knetä", Ahmet Bayram aus München trat mit seinem Gourmet-Eis "Marasia" an, das nach türkischer Tradition aus Ziegenmilch hergestellt wird, und Patrick Grübener aus Dießen am Ammersee schickte seinen "Vollgasriegel" ins Rennen, mit dem er zukünftig Energy-Drinks ersetzen will.

Insgesamt ging es für die Start-ups um 300.000 Euro und die Unterstützung von Chris Obereder. Der erfolgreiche Investor aus Bayern hat schon im Silicon Valley junge Unternehmen gefördert sowie Apps programmiert, die millionenfach heruntergeladen worden sind. Neben seiner guten Vernetzung hat Chris Obereder auch noch ein starkes Marketing-Team im Rücken, mit dem er die Gewinner der BAYERN 3 Start-up Challenge pushen wird.

Während der Finalshow hatte jedes Unternehmen noch einmal die Chance, sein Produkt zu präsentieren und den Investor von seiner Idee zu überzeugen. Nachdem Chris Obereder selbst noch einmal Eis und Riegel gekostet sowie Knetä ausprobiert hatte, zog er sich für Beratungen mit seinem Team zurück.



In der Zwischenzeit hattet ihr die Möglichkeit, für euren Favoriten zu voten: