Weniger Staub durch Putzen mit Weichspüler?

Weichspüler gegen Staubbildung - bringt das wirklich was?

Tatsache, Weichspüler sorgt dafür, dass sich Staub nicht so schnell wieder auf unseren geputzten Möbelstücken, dem Fernseher usw. niederlässt.

So funktioniert es:

Gebt eine kleine Menge Weichspüler mit in das Wischwasser. Vorsicht, nicht zu großzügig sein, sonst werden die behandelten Flächen milchig und klebrig. Das Weichspülwasser soll verhindern, dass sich Staubpartikel an der Oberfläche festsetzen. Einen anderen Allzweckreiniger braucht ihr dann nicht mehr.

Bevor ihr allerdings mit dem Weichspülergemisch loslegt, wischt ihr von euren Möbeln, dem Tisch oder den Fensterrahmen mit einem weichen, angefeuchteten Tuch den groben Staub ab. Ein Tuch ohne Weichspüler nimmt die Schmutzpartikel besser auf, daher sollte es auch vorher nicht mit Weichspüler gewaschen worden sein.

Jetzt das Weichspülerwasser verwenden:

Erst danach wischt ihr mit einem anderen weichen Tuch aus Naturfasern über die Fläche, das mit dem Weichspülerwasser befeuchtet wurde.

Waschen der Tücher

Wenn ihr fertig seid, beide Tücher heiß und ohne Weichspüler waschen.

Praxistest:

Weichspüler gegen Staub? Das Ergebnis ist laut einem Testbericht von t-online immerhin teilweise zufriedenstellend. Der Weichspüler sorgt zwar nicht dafür, dass gar kein Staub mehr haften bleibt, zumindest bildet sich weniger Staub und Schmutz an den behandelten Flächen. Einen deutlichen Unterschied solltet ihr aber schon merken. Probiert es am besten einmal an einer Stelle aus, die schnell staubig in eurer Wohnung wird.

Weitere Tipps gegen Staubbildung:

Nutzt neben dem Trick mit dem Weichspüler immer ein Naturfaser-Tuch zum Staubwischen: Ein Tuch aus Baumwolle oder Leinen ist besonders gut geeignet. Mikrofasertücher verursachen durch die kleinen Plastikfasern gerne mal Kratzer auf empfindlichen Flächen. Daher sind sie eher weniger geeignet.

Falls ihr noch Kissen und Decken ausschütteln wollt, macht das am besten im Freien oder saugt sie ab, sodass die Staubpartikel nicht wieder wild in der Bude umherfliegen und sich einfach nur einen anderen Ablageort suchen.