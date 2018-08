An diesem Wochenende: Sternschnuppen ohne Ende - und DU mittendrin!

Wann gibt's die meisten Sternschnuppen zu sehen?

Markiert euch die Nacht vom 12. auf den 13. August (Sonntag auf Montag) in eurem Kalender. Dann zischen die meisten Perseiden über den Himmel - ungefähr 100 pro Stunde. (In den Tagen vor und nach dem Höhepunkt sind es "nur" bis zu fünfzig Sternschnuppen.) Am besten, ihr schaut ab etwa 22 Uhr in Richtung Nordosten. Von dort flitzen sie über große Teile des Himmels. Der Sternschnuppen-Regen ist bis etwa 5 Uhr morgens zu sehen - und in diesem Jahr besonders gut zu beobachten, weil gerade kein heller Mond stört.

Was sind denn die Perseiden?

Die Perseiden stammen vom Kometen "109P/Swift-Tuttle" (ah ja!), der alle 130 Jahre die Sonne umkreist. Dabei hinterlässt der Komet immer wieder eine "Dreckspur" im All, die wir jedes Jahr am 12. August kreuzen. Der Komet ist schon so oft um die Sonne gekreist, dass er mehr als nur eine Spur hinterlassen hat. Und genau deshalb ist der Meteorschauer der Perseiden auch so mega, mit besonders vielen Sternschnuppen über einen ungewöhnlich langen Zeitraum.