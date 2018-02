Welche Kinder-Fahrradsitze taugen - und welche nicht

Die gute Nachricht: Über die Hälfte aller getesteten Kindersitze bekam ein "Gut" - aber auch vier der 17 nur ein "mangelhaft". Für Stiftung Warentest war zum Beispiel wichtig, wie leicht sich der Verschluss eines Gurtes öffnen lässt. Und in dieser Disziplin patzten ausgerechnet die beiden Exemplare des bekannten Herstellers Britax Römer. Das sieht man bei Britax Römer naturgemäß anders und weist mit eigenen Messprotokollen nach, dass der Verschluss schwer genug zu öffnen ist. Am besten nehmt ihr also die Kinder mit zum Sitzkauf und lasst sie mal versuchen, den Verschluss zu öffnen.

Darauf solltet ihr noch achten

Fahrphysikalisch ist der beste Platz für die Kinder vor dem Fahrer - das geht aber nur, wenn Fahrerin oder Fahrer möglichst aufrecht sitzen - sonst stößt man eventuell an der Rückenlehne des Sitzes an. Vorteil für die Kinder: Sie sehen in Fahrtrichtung. Das ist deutlich interessanter als der Blick auf den Rücken von Mama oder Papa. Nachteil: In diese Sitze können Kinder nur bis zu einem Gewicht von 15 Kilo - danach müssen sie auf einen Kindersitz über dem Gepäckträger ausweichen. Wichtig bei der Montage ist, dass der Sitz vernünftig hält. Dazu gehört neben der richtigen Kraft mit der die Halter befestigt werden, auch die passende Form. Im Zweifel kann der Fachhändler beraten - und den Sitz nötigenfalls auch sicher montieren.

Das sind die Testsieger

Vor dem Fahrer montiert:



"Thule Yepp Nexxt mini" (ca. 99 Euro) - Testnote "gut" (2,1)





Hinter dem Fahrer montiert:



"Hamax Caress C2" (ca. 150 Euro) - Testnote "gut" (2,2)

"Thule Yepp Maxi Seatpost" (ca. 119 Euro) - Testnote "gut" (2,2)





Die Preisspanne der Sitze mit Testurteil "gut" reicht von etwa 60 bis 150 Euro.

Alle Testdetails findet ihr im Heft 3/2018.