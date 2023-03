Vegetarische Schnitzel sind gut - aber es gibt Ausreißer

Schnitzel vom Schwein, Kalb oder Hähnchen kennen die meisten von uns vom Geschmack. Aber wie schmecken die fleischlosen Alternativen und sind die gesünder und besser fürs Klima? Die Stiftung Warentest hat gekühlte und tiefgekühlte Produkte, darunter auch zwei Cordon bleus gecheckt und probiert.

Sieben vegetarische Schnitzel sind gut

Die meisten Veggie-Schnitzel bekommen vernünftige Urteile, drei davon sogar ein SEHR GUT. Testsieger ist Rügenwalder mit zwei Produkten: Mühlen Schnitzel und Mühlen Cordon Bleu. Der Preistipp ist das Das Schnitzel von Aldi. Mein "veggie Tag". Es ist gut und kostet nur 1,20 Euro pro 100 Gramm.

Am Ende schaffen trotzdem nur 7 der 18 Schnitzel die Note GUT. Das liegt unter anderem an den Schadstoffbelastungen. Vier Produkte fielen damit besonders negativ auf.



Geschmack einem Schnitzel aus Fleisch ähnlich

Positiv: Jedes dritte Veggie-Schnitzel kommt seinem Vorbild sehr nahe. Vor allem die Testsieger überzeugen.

Knusprig, mit saftigem Innenleben erinnern die veganen Mühlen Schnitzel und Cordon Bleus von Rügenwalder deutlich an panierte Hähnchenschnitzel – wie auch die Veggies von Aldi, Garden Gourmet und Iglo. The Vegetarian Butcher gleicht eher Schwein.

Kaum Fleischähnlichkeit haben dagegen die Chickin Fillets von Viana, sie landen mit den Veggies von Vantastic Food auf den letzten Plätzen.

Bis zu 50 Prozent ist Panade - Veggies haben meist mehr Kalorien als Fleischprodukte

Veggie-Schnitzel sind klimaschonend, aber nicht kalorienarm. Das liegt auch an der Panade, die beim Vorfrittieren Fett aufsaugt. Veggie-Schnitzel bringen also häufig mehr Fett und Kalorien mit als Fleischschnitzel. Zugleich enthalten die Veggies oft weniger Eiweiß. Noch ein Plus von Fleisch: Es liefert zellbildendes Vitamin B12, Pflanzen nicht. Den Veggies von Planted, The Vegetarian Butcher und Veganz ist B12 zugesetzt.

Vier Schnitzel stark schadstoffbelastet

Die Schnitzel der Marken Vantastic, Like Meat, Veganz und Viana erhalten seitens der Stiftung Warentest schlechtere Bewertungen aufgrund enthaltener Schadstoffe. So wurden beispielsweise krebserregende Stoffe, Substanzen, die sich in unseren Organen anreichern können und zu hohe Aluminium-Werte gefunden. Zu viel Aluminium im Körper kann die Nerven schädigen.

Umwelttipp:

Das Veggie Schnitzel in der Pfanne zu braten ist bei kleineren Portionen energiesparender als im Ofen.