Warum es (häufig) besser ist, gar nicht auf Hass-Kommentare zu reagieren!

Hate Speech an sich ist kein neues Phänomen. In den vergangenen Jahre hat die massenweise Verbreitung von Hass im Internet aber deutlich zugenommen. Menschen werden abgewertet und angegriffen, es wird zu Hass oder Gewalt gegen andere aufgerufen. Oft sind es rassistische, antisemitische oder sexistische Kommentare, die bestimmte Menschen oder Gruppen als Zielscheibe haben.

Wenn du in den sozialen Medien Ziel von Hate Speech geworden bist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine sehr gute Idee: Erstmal gar nicht reagieren! Don't feed the troll. Füttere den Troll nicht! (Auch wenn das Wort "Troll" in diesem Zusammenhang verharmlosend klingt.) Warum Zurückhaltung eine sehr gute Strategie sein kann, dafür gibt es zwei Argumente:

1. Keine Genugtuung für den Täter

Reagierst du gar nicht erst auf den Hass-Kommentar des Täters, erhält er nicht die Genugtuung, dass sein Botschaft angekommen ist.

Melde Hate-Speech bei Facebook, Twitter, Instagram & Co.!

Unabhängig davon solltest du den Hass-Kommentar trotzdem als Screenshot sichern und der jeweiligen Plattform melden. Leider lässt sich in Bayern Hate Speech noch nicht online bei der Polizei anzeigen. Die Seite hassmelden.de ist aber eine gute Alternative. Grundsätzlich gilt: Was offline strafbar ist, ist auch online strafbar.