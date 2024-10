3 Dinge, die ihr über den Supermond wissen müsst!

Am 17. Oktober 2024 erscheint der Vollmond besonders hell und groß am Himmel. Weil er Erde besonders nahe ist, wird er Supermond genannt – es ist der hellste Supermond des Jahres. Und das beste daran ist, dass es noch ein zweites Spektakel am Himmel gibt:

3 Dinge, die du über den Supermond wissen musst

1. Ist der Mond wirklich so super-duper-mega-groß?

Der Mond wirkt "nur" etwas größer, weil er der Erde sehr nahe kommt. Es ist also nicht wirklich gewachsen ;-)

Bereits am 16. Oktober 2024 gegen 18:30 Uhr wird der Vollmond zu sehen sein, dann ist er auch "nur" noch 357.174 Kilometer entfernt von der Erde. Zum Verglich: Sonst sind es 406.000 Kilometer. In der Nacht sehen ihn wetterbedingt nicht unbedingt viele Menschen, aber ihr könnt es dann am 17. Oktober um 6.30 Uhr noch einmal probieren.

Im Verhältnis ist es nämlich nur in etwa ein Unterschied wie zwischen einem Ein-Euro-Stück und einem Zwei-Euro-Stück." (Monika Staesche vom Berliner Planetarium)