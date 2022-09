Teuerstes Olivenöl gewinnt, aber auch viele gute Discounter-Öle!

Ist ein Olivenöl "nativ extra", dann bedeutet das eigentlich: höchste Güteklasse! In der Realität stimmt das auch meistens. Aber eben nicht immer, sagt die Stiftung Warentest: In einem aktuellen Test fallen mehrere Öle durch, weil sie ranzig schmecken und Schadstoffe enthalten.

Fruchtig, bitter, scharf und frei von Fehlern in Geruch und Geschmack – nur so darf Olivenöl der höchsten Güteklasse nativ extra in den Handel. Das schreibt die EU-Olivenöl-Verordnung vor. Ob ein Öl dem entspricht, lässt sich nur mit einer speziellen sensorischen Prüfung feststellen.