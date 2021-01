Threema, Signal, Telegram & Co. - das sind die Alternativen zu WhatsApp

Deutschland ist WhatsApp-Land: Der Messenger aus dem Hause Facebook erfreut sich großer Beliebtheit, gerät aber Immer wieder in die Kritik. Dabei herrscht an WhatsApp-Alternativen kein Mangel, doch genau diese Zersplitterung des Angebots ist gleichzeitig das Problem. Denn damit dir eine Messenger-App etwas nutzt, müssen möglichst viele deiner Freunde dieselbe App benutzen. Und kein Messenger-Dienst ist so beliebt wie WhatsApp.