Frieden in der Ukraine? - Was sich eine junge Ukrainerin in Bayern für ihren Sohn wünscht

Plötzlich ist nichts mehr wie es war. Heute vor einem Jahr (24.02.22) hat Russland die Ukraine angegriffen. Kateryna kommt aus der Ukraine, lebt seit fast 10 Jahren in Deutschland und hat einen Bayern geheiratet. Wie sie ihrer Mutter und Oma geholfen hat und was sie für ihren kleinen Sohn hofft, erzählt sie hier.

Kateryna Grunert wurde in Kiew, in der Ukraine, geboren. 2014 kam sie nach Deutschland, um hier zu studieren. Mittlerweile ist sie mit einem Bayern verheiratet und lebt in München. Vor circa einem Jahr wurde sie Mama eines kleinen Jungen.

Ihre Mutter wiederum lebte bis zu Kriegsbeginn in der Heimat. Sie und Katerynas Oma flohen aus der Ukraine nach Deutschland und kamen zuerst bei Kateryna unter. Aktuell leben sie in einem Haus in Neu-Ulm.

Wie geht es Kateryna und ihrer Familie in Deutschland? Wie geht es Bekannten und Freunden in der Ukraine? Was wünscht sich Kataryna für ihren Sohn, wie steht sie Waffenlieferungen aus Deutschland gegenüber und was denkt sie über Frieden? Das Gespräch der BAYERN 3 Ferien-Frühaufdreher, Jacqui und Jerry, hört ihr hier: