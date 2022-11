WhatsApp: So kannst du jetzt in einem Chat Umfragen erstellen!

Der beliebteste Messenger der Deutschen hat eine neue sinnvolle Funktion. Ab sofort kannst du bei WhatsApp in einem Chat auch Umfragen erstellen. Gerade in großen Gruppen kannst du so ein gutes Stimmungsbild erhalten.

In welchen Kinofilm sollen wir gehen? Wo fahren wir im nächsten Sommer hin? Welcher Tag passt euch für einen Christkindlmarkt-Besuch am besten? Wenn du solche Fragen in einer WhatsApp-Gruppe stellst, wurde es bislang schnell unübersichtlich. Was dem Messenger einfach gefehlt hat, war eine Umfrage-Funktion. Doch die gibt es jetzt - sowohl für iOS als auch für Android-Smartphones. Du kannst die Umfragefunktion in Gruppenchats nutzen - aber auch in ganz normalen Chats. (Wobei sich dort der Sinn für uns noch nicht so richtig erschlossen hat.)



Wenn du ein iPhone nutzt, kannst du die Umfrage in einem Chat mit dem "+"-Symbol am linken unteren Rand der App erstellen. Unter Android ist die Funktion hinter der Büroklammer versteckt, die sich unten rechts in einem Chat befindet. Danach kannst du eine Frage und verschiedene Antwortmöglichkeiten eintragen und die Umfrage dann im Chat teilen. Sobald die ersten Gruppenteilnehmer antworten, können alle das aktuelle Abstimmungsergebnis verfolgen. Zusätzlich wird auch angezeigt, wieviele Leute aus deiner Gruppe schon abgestimmt haben. Nutzer können auch mehrere Antwortmöglichkeiten auswählen.