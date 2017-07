Student bekommt drei verschiedene Noten für dieselbe Arbeit!

Welcher Schüler oder Student kennt dieses Gefühl nicht? Man hatte wochenlang für ein Referat oder eine Arbeit gebüffelt, sich echt Mühe gegeben und bekommt dann nur ein miese Note! Klar, viele fühlen sich dann richtig ungerecht behandelt und denken: Bei einem anderen Lehrer oder Dozent wär mir das nicht passiert!

Da scheint was dran zu sein.

Ein Jura-Student aus Freiburg hat tatsächlich für seine Hausarbeit drei unterschiedliche Noten bekommen. Und das kam so: Er schickte die Arbeit ein erstes Mal per Post an die Uni, befürchtete allerdings, dass die nicht mehr rechtzeitig ankommt. Also fuhr er persönlich zur Uni und gab sie ein zweites Mal ab. Er wies sogar daraufhin, dass er die Arbeit auch per Post geschickt habe. Trotzdem wurden beide Exemplare von unterschiedlichen Prüfern korrigiert; eine Version bekam fünf Punkte (also gerade bestanden), die andere neun Punkte (eine ziemlich ordentliche Leistung im Fach Jura).