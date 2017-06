Daran müsst ihr vor dem Start in die Ferien denken!

So einheitlich Europa an vielen Stellen ist, so unterschiedlich sind die Verkehrsvorschriften. Die solltet ihr aber kennen, bevor ihr losfahrt, denn sonst kann es sehr teuer werden. Und manche Vorschriften sind wirklich ungewöhnlich!

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt und, was die Vorschriften in den verschiedenen Urlaubsländern angeht, auf der sicheren Seite unterwegs sein will, packt sein Auto gleich mal ordentlich voll: Pro Sitzplatz eine Warnweste, Warndreieck, Verbandkasten, Feuerlöscher und Abschleppseil. Außerdem noch Ersatzglühbirnen, Ersatzreifen oder ein Reifen-Reparaturset und ein Europäischer Unfallbericht runden das Ganze ab.

So gerüstet, erhöht ihr eure Chance, im Fall eines Falles ohne Geldstrafe davonzukommen, die Vorschriften können von Land zu Land sehr unterschiedlich sein.