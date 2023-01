So wird das Leben im Jahr 2023 aussehen - haben Menschen vor 100 Jahren gesagt!

Wie haben sich Menschen im Jahr 1923 das Leben in 100 Jahren vorgestellt? Paul Fairie hat Zeitungsartikel von damals gesammelt und sie jetzt online gestellt. Wir sind also in der glücklichen Lage, die Prophezeiungen von vor 100 Jahren jetzt checken zu können.

Paul Fairie ist hauptberuflich Wissenschaftler an der Uni in Calgary - und präsentiert nebenbei auf Twitter kuriose Nachrichten aus den Zeitungsarchiven dieser Welt. Am Neujahrstag hat er unter dem Titel "Vorhersagen aus dem Jahr 1923 für das Jahr 2023" zahlreiche uralte Zeitungsartikel-Schnipsel online gestellt. Thema: Was haben die Menschen vor 100 Jahren gedacht, wie das Leben im Jahr 2023 aussehen wird. Es gibt tatsächliche einige Vorhersagen, die ziemlich akkurat sind. Andere bedauerlicherweise nicht so sehr.

"In Archiven zu stöbern, ist ein lustiges Hobby – es ist unheimlich entspannend, darüber zu lesen, was die Leute vor Jahrzehnten gedacht haben." (Paul Fairie beim Sender NPR)