"Ich würde ja gerne eine Weltreise machen, ABER ..."

Waltraud Hable schmeißt mit 37 Jahren "alles" hin und macht eine (fast) einjährige Weltreise: "Die Entscheidung gründete schlicht auf dem Verdacht, dass man vor allem jene Dinge bereut, die man nicht tut. Also bin ich los." Und sie sagt: Das kann jede(r). Wenn er oder sie nur wirklich will!

Von Kapstadt bis Hawaii, von Rio bis Tokio: Ein atemloser Trip mit weißen Haien, falschen Ayurveda-Ärzten, kuriosen Zufällen und so manchem Tinder-Date. "Vor der Weltreise erschien mir mein Leben so vorhersehbar. Heute weiß ich, gar nichts ist vorhersehbar, man muss sich einfach darauf einlassen, dann passieren coole Dinge." Ihre Erlebnisse hat sie im Blog "The World Is Enough" niedergeschrieben und jetzt sogar ein Buch ("Mein Date mit der Welt") herausgebracht. Am Dienstag (17.04.) ist sie ab 19 Uhr bei "Mensch, Theile!" - danach ist das Gespräch als Podcast verfügbar.