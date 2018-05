Cashback: Rabatte beim Einkaufen im Internet

Beim Shoppen im Internet gibt’s was ähnliches, es nennt sich Cashback. Und hier gibt's mehr, sagt die Stiftung Warentest.

„Ham Sie ne Payback-Karte?“ Kennt ihr, die Frage, oder? Drogeriemarkt, Supermarkt – in vielen Läden zücken wir beim Bezahlen die Kunden- und Rabattkarten, sammeln wie wild Punkte – nur unterm Strich bringt das gar nicht sooo viel. Mehr als ein Prozent Rabatt ist selten drin.

Wie funktioniert Cashback?

Bei einem Cashback-Anbieter im Netz müsst ihr zunächst mal ein Benutzerkonto anlegen. Da reichen meist E-Mail-Adresse und Passwort. Nach dem Anmelden habt ihr die Wahl, bei den Online-Shops einzukaufen, die beim Rabattsystem mitmachen. Die surft ihr aber nicht direkt an, sondern ihr klickt auf der Cashbackseite das Logo des Shops an, in dem ihr einkaufen wollt. Dann werdet ihr umgeleitet, shoppt wie immer – und nach einiger Zeit gibt’s den Rabatt vom Cashback-Anbieter aufs Konto.