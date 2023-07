Welches Land hat eigentlich die längsten Sommerferien?

Hurra, Ferien! Manche Kinder packen mit ihren Familien schon am letzten Schultag die Koffer und dann geht es in den Urlaub - endlich! Sechs Wochen keine Schule. Aber wie lange dauern die Sommerferien eigentlich in anderen Ländern? Und welches Land hat die längsten Sommerferien?

Sommerferien in Deutschland gibt es seit etwa 60 Jahren. Aber damals waren die Ferien trotzdem noch lange keine freie Zeit, in der man in den Urlaub fahren oder Oma und Opa besuchen konnte: Kinder mussten in der Landwirtschaft mitarbeiten - Getreide säen, Rüben ernten, Stall ausmisten. Weil im Sommer am meisten auf den Feldern zu tun war, gab es auch dann schulfrei: zum Arbeiten! Und die Sommerferien hießen auch nicht Sommerferien, sondern Getreideferien!

Ferien heute: Wie viele Tage sind schulfrei?

Ferien und Urlaub sind also eine relativ neue "Erfindung". Seit 1964 ist festgelegt, dass es pro Schuljahr 75 schulfreie Tage geben muss - das sind etwa 15 Wochen. Sechs Wochen fallen in den Sommer – zur Erholung! Wann genau welches Bundesland in Deutschland in Ferien geht, stimmen sie untereinander ab - immer für fünf bis sieben Jahre im Voraus.

>> Auch interessant: Warum hat Bayern immer so spät Sommerferien?

Ferien international: Welches Land hat die längsten Sommerferien?