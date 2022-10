Welche Chips sind die besten? (Die Antwort ist nicht: Pringles!)

Sind wir ehrlich: Gesunde Chips gibt es nicht! Kartoffelchips sind eine fettige und salzige Sache. Aber die Wahrheit ist auch: Ein Leben ganz ohne Chips ist nicht erstrebenswert. Wenn also Chips, dann bitte die wirklich leckeren!

Die Stiftung Warentest hat sich für euch durch 25 Kartoffel- und Stapelchips sowie Kartoffelsnacks geknabbert - wie selbstlos! ;-)



Chips zu verkosten ist aber auch harte Testarbeit. Vor allem wenn sie nach ranzigem Fett schmecken wie die Bio-Chips von Trafo oder brandig und bitter wie die Bio-Chips von Denns."

Doch nicht nur geschmacklich sind viele Kartoffelchips im Test grenzwertig, sondern auch was Schadstoffe angeht. Zu viel Acrylamid, Glykoalkaloide und Glycidol braucht niemand in Chips. Trotzdem kassiert jedes zweite Produkt genau deswegen ein "ausreichend" oder "mangelhaft". Das ist auch der Grund, warum die beliebten Pringles-Chips zu den Testverlierern gehören. Sie sind sehr hoch mit den Mineralölkohlenwasserstoffen Mosh belastet, zudem mit Glycidol. Klar ist aber auch: Ganz vermeiden lassen sich kritische Stoffe in Chips nicht.