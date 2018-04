Sonne, Sonne, Sonne: Freibäder in Bayern machen früher auf

Das Superwetter macht es möglich: In Bayern machen viele Freibäder noch früher auf als in den vergangenen Jahren. Besonders der Sonntag wird super mit Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen.

Oberbayern

In München öffnet das Schyrenbad am Sonntag (29.4.). Es folgen das Dantebad (4.5.) und das Ungererbad (10.5.).

Ingolstadt: Das Städtische Freibad hat am Samstag (28.4.) nur bis 17.30 Uhr geöffnet wegen des Ingolstädter Halbmarathons. Am Sonntag könnt ihr dort von 8 bis 20 Uhr baden gehen.

Altötting: Das Freibad St. Georgen hat ab Samstag, 28.4., auf.

Burghausen, Landkreis Altötting: Das Wacker-Freibad öffnet am Samstag, 28.4..



Unterfranken

Würzburg: Das Dallenbergbad öffnet am Sonntag, 29.4..

Mittelfranken

Nürnberg: Das Westbad ist sei 21.4. offen, das Stadionbad folgt am Sonntag, 28.4.. Das Freibad Bayern 07 wird voraussichtlich am 7. Mai, das Naturgartenbad am 9. Mai öffnen.



Oberfranken

Zapfendorf: Das Aquarena können Freiluftschwimmer bereits seit dem 14. April besuchen.



Oberpfalz

Das Erlebnisbad Schwandorf könnt ihr ab Sonntag, 29.4., besuchen.

Schwaben

Die Natur-Therme Bedernau im Unterallgäu hat schon seit einigen Tagen offen.

Niederbayern

Landshut: Das Freibad Landshut öffnet am Samstag, 28.4. - zum Teil: Das Sportbecken steht ab acht Uhr bereit. Ab Christi Himmelfahrt (10. Mai 2018) ist dann auch der Rest zum Baden und Schwimmen freigegeben.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!