WhatsApp künftig erst ab 16?

Das Mindestalter für die Nutzung von WhatsApp liegt momentan bei 13 Jahren - und so mancher wird sich gerade denken, upps, mein Kind ist jünger und nutzt es trotzdem. Und richtig bedrohlich für den Familienchat ist die Nachricht, dass WhatsApp die Nutzungsbedingungen ab Mai 2018 so ändern will, dass das Mindestalter bei 16 Jahren liegt. Das schreibt der Twitter-Kanal WABetaInfo.

Ist die EU-Datenschutzgrundverordnung der Grund?

Spätestens bis zum 25. Mai soll WhatsApp angeblich ab 16 sein, heißt es in dem Tweet. Branchendienste wie Heise oder Golem vermuten, dass die Änderung der Nutzungsbedingungen mit der EU-Datenschutzgrundverordnung zusammenhängen, die ebenfalls am 25. Mai in Kraft tritt. Darin heißt es, dass bei Kindern unter 16 die Eltern einer Nutzung beispielsweise von WhatsApp, Facebook oder SnapChat zustimmen müssen. Wie genau das in der Praxis funktionieren soll, weiß noch keiner so genau.