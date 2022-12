Lifehack: Diese Hausmittel helfen gegen vereiste Autoscheiben im Winter!

Keine Tiefgarage, kein Carport - du bist Laternenparker? Dann kennst du das nervige Eiskratzen am Morgen. Mit Wärmflasche, Essig und Katzenstreu kommst du schneller ans Ziel. Wir verraten dir, mit welchen Hausmitteln du schneller deine vereisten Scheiben am Auto freibekommst.

Okay, an folgende Dinge hast du sicherlich schon selbst gedacht: Klar geht's mit Eisspray und Eisschieber (nein, keine CD-Hüllen aus Plastik) für Durchblick zu sorgen - oder am Abend vorher Pappen oder spezielle Folien auf die Windschutzscheibe zu legen (nein, Wolldecken sind keine gute Idee!)

Doch es gibt zusätzlich einige Tricks, mit denen du dir das Eiskratzen am Morgen sparen kannst - oder zumindest deutlich schneller bist.

Wärmflasche ins Auto legen

Fülle direkt nach dem Aufstehen warmes Wasser in eine Wärmflasche und lege sie aufs Armaturenbrett - ganz nah an die Scheibe. Das kannst du auch schon am Abend vorher machen. Zwei bis drei Liter Wasser geben genügend Wärme ab, damit die Scheibe über Nacht nicht zufriert.

Grillkohle oder Katzenstreu helfen beschlagene Scheiben

Eis ist das eine - aber auch wenn du das entfernt hast, nehmen dir beschlagene Scheiben häufig die Sicht. Um das zu verhindern, hilft ein kleiner Bottich mit Grillkohle, den du über Nacht in den Fußraum stellst. Die Grillkohle ist staubtrocken und saugt die Feuchtigkeit im Auto auf. Ergebnis: freie Sicht am nächsten Morgen. Du kannst auch Katzenstreu nehmen, das du in einen Seidenstrumpf packst, verknotest und hinter die Windschutzscheibe legst.

Essig gegen frostige Scheiben

Mische Essig und Wasser im Verhältnis 3:1 - und sprühe es am Abend auf die Windschutzscheibe. Wenn's nachts nicht zu frostig ist, sollte die Scheibe in der Nacht auch nicht zufrieren.

Was du auf keinen Fall machen solltest: Schütte niemals heißes Wasser morgens direkt auf die Windschutzscheibe! Das mag zwar das Eis relativ schnell zum Schmelzen bringen, wird aber ziemlich sicher früher oder später auch das Glas ruinieren! Und: Das Auto morgens warmlaufen lassen, um die Heizung schon mal auf Touren zu bringen während du kratzt, ist verboten. Kostet seit 2020 krasse 80 Euro Bußgeld.