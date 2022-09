Kommen Wiener Würstchen in Wahrheit aus Bayern?

Johann Georg Lahner war 1772 in Gasseldorf in der Fränkischen Schweiz geboren worden. Er suchte sich einen Ausbildungsplatz in Frankfurt, startete dort seine Metzgerlehre. Damit fertig, verschlug es ihn nach Wien, wo er mit einer neu kreierten Wurst-Rezeptur berühmt wurde. Seine Würstel wurden Stadtgespräch und entwickelten sich nicht nur beim 'normalen' Volk zu einer Delikatesse, sondern auch am Königlichen Hofe. Lahner selbst nannte die Würste "Frankfurter" - als Erinnerung an seine Lehrzeit. Über Jahrzehnte hatten die Lahners mit der Rezeptur Erfolg. Erst in den 1960er Jahren stellte die Familie ihren Traditionsbetrieb ein.

Wir kennen die von Lahner erfundenen "Frankfurter" in Bayern heute in erster Linie als "Wiener(le/la)". Bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg wird sie meist "Saitenwurst" genannt. Als "Frankfurter" bezeichnet man Lahners Rezeptur übrigens auch in den USA und Kanada. Bei unseren Freunden aus Frankreich, Italien und Spanien sagt man dagegen vor allem "Wurstel".