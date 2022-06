Wofür ist eigentlich Teppichboden im Flughafen ausgelegt?

Wofür sind eigentlich Teppichboden im Flughafen ausgelegt?

Vielleicht ist er euch auch schon mal aufgefallen, vielleicht habt ihr bislang noch gar nicht bewusst darauf geachtet: In vielen Flughäfen ist besonders im Bereich der Gates Teppichboden ausgelegt. Eigentlich komisch, denn praktisch ist das ja nicht gerade: Die Koffer rollen über Linoleum oder Steinboden viel stabiler und Teppich ist nicht gerade einfach zu reinigen – vor allem, wenn Millionen von Menschen jedes Jahr darüber laufen. Aber warum liegt dort trotzdem Teppichboden?

So viele Nachteile ein Teppichboden im Transitbereich hat, so wichtige Vorteile hat er auch für einen Flughafen. Und die kennt ihr sicher auch von eurer Wohnungseinrichtung zuhause: Ein Teppich dämmt Schritte, verbessert die Akustik in einem Raum und macht alles direkt viel gemütlicher.

Was zuhause funktioniert, wollen sich auch die Flughäfen zunutze machen. Wenn sich die Gäste im Flughafen wohlfühlen und entspannter sind, dann neigen sie auch viel wahrscheinlicher dazu, ihre Wartezeit mit entspanntem Schlendern durch die Geschäfte zu verbringen. Und wer entspannt ist und sich in den Duty-Free-Shops so umschaut, der neigt wahrscheinlicher dazu, Geld auszugeben. Herausgefunden hat das das Marktforschungsunternehmen DKMA, das sich auf Flughäfen spezialisiert hat. Das Ergebnis ist so erstaunlich wie simpel: Wenn ein Reisender entspannt ist, dann gibt er viel lieber mehr Geld aus: bis zu zehn Prozent mehr im Duty-Free-Shop. Klar, das hängt jetzt nicht nur vom Teppichboden ab – aber so ein Teppich kann eben dazu beitragen, euch in Kauflaune zu bringen.