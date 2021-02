Nachhaltig ausmisten - wirf nichts weg, was noch gut ist

Wichtig beim Ausmisten: Miste nachhaltig aus. Wirf nichts weg, was noch gut ist. Denn wenn du dich von einem Gegenstand "befreien" möchtest, heißt das noch lange nicht, dass er deswegen in den Müll muss. Vielleicht kann jemand anderes ihn sehr gut gebrauchen. Du kannst ihn in Nachbarschaftsgruppen oder auf Flohmärkten für ein bisschen Geld anbieten - oder zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen & Co. Wenn dir das zu viel Stress ist, kannst du den Gegenstand auch einfach an die Straße stellen - mit einem Schild "Zu verschenken!" Bücher bringst du zum Beispiel in einer örtlichen Tauschbox unter. Wenn du dich bei einem Gegenstand fürs Wegwerfen entscheidest, achte darauf, den Müll richtig zu trennen, damit möglichst viele Rohstoffe wiederverwendet werden können.

Diese 59 Dinge in deiner Wohnung kannst du sofort ausmisten

Ab in die Mülltonne:

1. Alte Bedienungsanleitungen (brauchst du eh nicht; ansonsten gibt's die alle online)

2. Abgelaufene Medikamente

3. Zeitschriften mit DM-Preisen, verblichene Kassenbons, uralte Garantiescheine und abgelaufene Coupons

4. Antike Computer-Programme, die seit 15 Jahren keine Updates mehr bekommen haben

5. Alles an Make up, das du im vergangenen Jahr nicht benutzt hast (und die ganzen Kosmetik-Pröbchen gleich dazu)

6. Eingetrocknete Kugelschreiber, die nicht mehr schreiben

7. Der eine Ohrring, dem sein Gegenüber fehlt

8. Tupperdosen ohne Deckel - und Deckel ohne Tupperdosen

9. Das Puzzle, bei dem das letzte Teil fehlt

10. Hübsche, verstaubte Pappschachteln, die mit hübschen, verstaubten Pappschachteln gefüllt sind

11. Die geerbte Pfanne mit der völlig aufgekratzten Beschichtung

12. Die 37 Lieferdienst-Bestell-Flyer