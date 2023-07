Alex Lauder - Mein Leben, meine #Likes

Alex ist DJ, Moderator und Produzent bei BAYERN 3. Am Samstagabend, im BAYERN 3 Party Hitmix, legt er für Euch die beste Partymusik auf. Auch auf dem BAYERN 3 Partyschiff bringt er Euch mit den coolsten Hits so richtig in Stimmung. Als Produzent sorgt er bei BAYERN 3 für den richtigen Sound.