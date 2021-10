Großer Test: Wieviel darf deine Autoversicherung kosten?

Wichtig: Die Kündigung für deine zu teure, alte Versicherung muss (bei den meisten Verträgen) spätestens am 30. November beim bisherigen Versicherer sein. Die Stiftung Warentest hat 159 Angebote von Kfz-Versicherern untersucht. Wie viel du am Ende zahlen musst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind unter anderem das Automodell, in welcher Region dein Auto angemeldet ist , wie alt du bist, wie alt dein Auto ist, wieviele Unfälle du in deinem Leben schon gebaut hast und natürlich wie umfangreich du deinen Wagen versichern möchtest .

* Anmerkungen zu den Empfehlungen der Stiftung Warentest: Die Modellkunden sind alleinige Fahrer des Pkw und je nach Alter in den Schadenfreiheitsklassen 2, 15 oder 35. Wohnort: mittlere Regionalklasse. Kein Haus, keine Garage, keine weiteren Verträge beim Versicherer, 15 000 Jahreskilometer. Basis für die Bewertung des Beitragsniveaus sind jeweils acht verschiedene Pkw: in Haftpflicht 10 Jahre alte Pkw, in Haftpflicht plus Teilkasko 6 Jahre alte Pkw, in Haftpflicht plus Vollkasko Neuwagen, die im ersten Halbjahr 2021 häufig verkauft wurden. Selbstbehalt: 150 Euro in der Teilkasko, in der Vollkasko 300 Euro. Leistungen. Genannt sind nur Tarife mit mindestens diesen Leistungen:

- Haftpflicht: Deckungssumme 100 Millionen Euro, mindestens 15 Millionen Euro als Maximaldeckung pro geschädigter Person. Erweiterte Kfz-Haftpflicht für Mietwagen im Ausland (Mallorca-Police).

- Teilkasko: Tierbisse an Leitungen, Schläuchen, Kabeln, Folgeschäden mindestens bis 5 000 Euro. Kollisionen versichert mit "Tieren aller Art" oder "allen Wirbeltieren". Verzicht auf Einwand "grobe Fahrlässigkeit".

- Vollkasko: Neupreiserstattung mindestens zwölf Monate. Schadenrückkauf möglich.