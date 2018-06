Gesichter erkennen: Bist du ein Super Recogniser?

Ein Super Recogniser überführt einen Dieb

Auf den Bildern einer Überwachungskamera lässt ein Dieb Schmuck in seiner Tasche verschwinden. Flink, professionell, unbemerkt. Ein Polizist einer Sonderheit der Londoner Polizei sieht die Bilder und erkennt den Täter sofort: Er hat ihn zuvor in einer anderen Aufzeichnung eines Diebstahls gesehen. Tagelang durchforstet der Beamte weitere Überwachungsvideos und kann dem Unbekannten mehr als 40 Diebstähle in Londoner Edelboutiquen zuordnen. Schließlich wird der Täter gefasst.

Der Polizist, der den Dieb auf mehr als 40 Überwachungsvideos erkennt, wird als Super Recogniser bezeichnet. "Das sind Menschen, die sich unglaublich gut Gesichter merken können", erklärt Psychologin Sarah Bate. Dass es Leute gibt, die ein Gesicht nicht vergessen oder auf noch so verschwommenen Fotos Personen wiedererkennen, weiß die Wissenschaft erst seit wenigen Jahren. Noch steckt die Forschung in den Kinderschuhen. Doch schon jetzt eröffnet sie viele Perspektiven - in der Psychologie und in der kriminalistischen Praxis.

Was macht einen Super Recogniser aus?

"Die meisten Menschen mit dieser Begabung wissen es gar nicht", sagen Psychologen. Einige zum Beispiel merken, dass sie besonders gut Schauspieler in kleinen Nebenrollen oder Komparsen in Filmen wiedererkennen können. Andere Super Recogniser berichteten Bate zufolge von peinlichen Schlüsselerlebnissen, etwa dass sie auf der Straße jemanden wiedererkennen, der sich überhaupt nicht an sie erinnert. Weniger als ein Prozent der Bevölkerung eignen sich aber als Super Recogniser.

Wo könnten Gesichts-Erkenner bei der Polizei helfen?

Bei der Londoner Polizei arbeiten etwa 140 Super Recogniser in ihren ursprünglichen Dienststellen. Während der Wiesn im vergangenen Jahr waren Beamte der Londoner Metropolitan Police zu Gast in München. Sie zeigten ihren bayrischen Kollegen, wie die menschlichen Gesichtsscanner arbeiten. Unter anderem begleiteten sie Taschendieb-Fahnder über das Oktoberfest. Jetzt möchte die Polizei in München auch die ersten Super Recogniser und hat mit dem Test der University of Greenwich nach geeigneten Kollegen in den eigenen Reihen gesucht. Insgesamt 37 Männer und Frauen haben den Test bestanden. Die Münchner Polizei ist damit Vorreiter in Deutschland: "So weit wir es wissen, sind wir die ersten, die auf wissenschaftlicher Basis und mit wissenschaflticher Unterstützung die "Super-Recogniser" identifiziert haben", so Polizeichef Andrä.

Der Einsatz von Super Recognisern könnte viele Bereiche der Sicherheit revolutionieren. Solche Beamte könnten Pässe an Flughäfen oder Grenzen kontrollieren oder bei großen Antiterror-Einsätzen helfen. Auch im Falle von verschwundenen Personen könnten sie Großes leisten - denn einige Super-Recogniser erkennen Bate zufolge Menschen noch nach Jahren selbst dann wieder, wenn sich ihr Äußeres stark verändert hat.

Quelle: dpa, BR24 (Lena Deutsch), Innenministerium

