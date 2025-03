Warum haben die Briefkästen keine zwei verschiedenen Schlitze mehr?

Standet ihr auch schon vor einem Briefkasten mit zwei Schlitzen und habt euch gefragt, wo ihr euren Brief einwerfen sollt? Sonst waren die Schlitze doch immer beschriftet mit „PLZ xy“ und „alle anderen PLZ“. Warum fehlen die? Und wo muss ich meinen Brief einwerfen, damit er ankommt?

In größeren Städten wie München gab es immer diesen Moment vorm Briefkasten. Kurz überlegen und gegenchecken: Wo soll der Brief hin? Und in welchen Schlitz gehört er dann? Denn häufig hatten Briefkästen zwei Schlitze. Einen für Post innerhalb der Stadtgebiets und einen Schlitz für alle ganz Deutschland und internationale Post.

Keine Unterteilung mehr nach Postleitzahlen

Mit dieser Unterteilung ist jetzt Schluss. Die Post will es ihren Kunden einfacher machen und unterteilt deshalb nicht mehr nach Postleitzahlen. Die Beschriftungen wurden an allen Briefkästen entfernt. Wenn ihr jetzt also vor einem Briefkasten mit zwei Schlitzen steht, könnt ihr zwar immer noch entscheiden, in welchen Schlitz ihr den Brief werft - es macht aber keinen Unterschied.

Umstellung bei der Post

Hintergrund ist, dass die Post ihre Abläufe geändert hat und die Briefe leichter sortiert werden können. Deshalb ist es nicht mehr nötig, dass die Briefe von uns Kunden quasi "vorsortiert" werden (indem wir unsere Briefe in unterschiedliche Schlitze werfen).

Außerdem werden insgesamt weniger Briefe in Deutschland verschickt. Auch das macht es der Post leichter, die Briefe schnell zu sortieren.

Übrigens: Auch früher sind Briefe angekommen, wenn sie in den falschen Schlitz geraten sind. Sie waren unter Umständen nur länger unterwegs. Heute sollten alle Briefe gleich schnell ankommen.