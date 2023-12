Darum macht Ehrenamt glücklich

Nicht jede Art von Ehrenamt tut der Psyche gut. Gerade die Pflege von kranken Menschen kann auch ziemlich belastend werden. Aber da kommt es ziemlich auf dich an! Am besten schätzt du deine Stärken selbst ein und pickst dir dann das richtige Amt heraus.

So findest du das richtige Ehrenamt für dich!

Es ist gar nicht so einfach, deine eigenen Stärken bei so viel Auswahl an Ehrenämtern einzusetzen. Aber keine Sorge! Dafür gibt es verschiedene Plattformen, die fast schon wie Tinder funktionieren. Nur, dass dein Super-Match jetzt eine Stelle ist, in der du dich freiwillig einbringen kannst ;-)

- Freil!ch – ist eine Plattform fürs Ehrenamt in Bayern und hat starke Tinder-Vibes

- LetsAct – ist eine App, mit der du auf dem Smartphone easy Ehrenämter in deiner Nähe finden kannst