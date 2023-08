Schulweghelfer werden: Das solltet ihr wissen

So ein Schulweg ist manchmal nicht ohne: Viel Verkehr, parkende Autos und dann wird’s auch noch immer dunkler morgens. Zum Glück kann jeder mit nur wenig (Zeit-)Aufwand Schulweghelfer werden und dabei helfen, dass die Kinder sicher zur Schule kommen. Hier gibt’s ein paar Antworten auf eure Fragen.

Nicht nur wird es morgens gerade wieder dunkler, manche Kreuzungen und Übergänge sind für Kinder auf dem Weg zur Schule ziemlich gefährlich. Nicht überall gibt es Ampeln, und wenn doch, können die nicht für Kleinen mitdenken und ein Auge auf sie und ihre Sicherheit haben. Gerade für Erstklässler ist der Schulweg oft ganz neu und nicht immer können sie die Gefahren des Straßenverkehrs schon gut einschätzen. Darum gibt es in Bayern Schulwegdienste, die mithilfe ehrenamtlicher Schulweghelfer dafür sorgen, dass die Kinder gut und sicher über die Straße und zur Schule kommen.

In den Corona-Jahren sind allerdings sehr viele Schulweglotsen ausgestiegen: In Bayern fehlen gerade ca. 3.000 Ehrenamtliche Schulweghelfer, die den Schulweg sicher gestalten. Statistiken zeigen: es kommt seltener zu Unfällen auf dem Schulweg, wenn Schulweghelfer im Einsatz sind. Spätestens wenn der Herbst und Winter also wieder kommt, werden die Schulweghelfer dringend wieder gebraucht.

Zum Glück kann jeder mit nur wenig (Zeit-)Aufwand Schulweghelfer werden und helfen. Wir verraten euch, was ihr dafür wissen müsst.

