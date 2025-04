Neu ab Mai: Nur noch digitale Passfotos erlaubt

Schluss mit Papier und den ausgedruckten (oft mittelhübschen, aber biometrischen!) Passfotos. Ab dem 1. Mai werden die Passbilder direkt nach der Aufnahme digital ans Amt übermittelt. Oder in einer Cloud zwischengespeichert.

Warum wird auf digitale Passbilder umgestellt?

Bei der Umstellung geht es vor allem um Sicherheit. Bei ausgedruckten Fotos kam es immer wieder vor, dass Kriminelle per Fotobearbeitung mehrere Gesichter ineinander gemorpht haben, heißt es von dem Bundesinnenministerium. So konnte der Pass später von mehreren Leuten genutzt werden.

Das soll nun verhindert werden, indem das Foto direkt nach der Aufnahme in die Passstelle geschickt wird.

>> Auch interessant: Perso oder Führerschein gefunden, wo geb ich ihn ab?

Wo kann ich das digitale Passbild machen lassen?

Die digitalen Passbilder könnt ihr fast überall dort machen, wo ihr auch vorher schon eure Bilder gemacht habt. Viele Bürgerbüros haben auf neue Fotoautomaten umgerüstet, von denen die Bilder direkt nach der Aufnahme an das entsprechende Amt geschickt werden.

Alternativ könnt ihr auch zum Fotografen gehen. Der lädt euer Bild nach der Aufnahme in eine sichere Cloud hoch und gibt euch eine Art QR-Code, über den die Angestellten im Bürgeramt das Bild runterladen können.

Auch Drogeriemärkte bieten digitale Passbilder an. Die Übermittlung funktioniert hier genauso wie beim Fotografen.

Tipp: Am besten informiert ihr euch vorher, ob euer Bürgeramt, Fotograf oder Drogeriemarkt schon digitale Passbilder anbietet. Die neuen Fotoautomaten sind noch nicht in allen Kommunen aufgestellt.

Übergangsfrist: Bis zum 31. Juli werden ausgedruckte Fotos akzeptiert

Falls ihr gerade erst Passbilder gemacht und ausgedruckt habt, könnt ihr damit noch bis zum 31. Juli euren Pass und Ausweis beantragen. Bis dahin gilt die Übergangsfrist.

Die Kommune kann dann selbst entscheiden, ob sie das ausgedruckte Passbild wie bisher einscannt oder euch am digitalen Fotoautomaten ein Bild machen lässt (in dem Fall müsst ihr die Fotos aber nicht bezahlen).

>> Auch interessant: Regeln für Radlfahrer - darf man nebeneinander fahren?

Für die Beantragung braucht ihr:

euren alten Ausweis oder Pass

Geld für die Fotos (ca. 6-7 Euro)

Geld für die Ausweise (Reisepass: 70 Euro, Personalausweis: 37 Euro)

einen Termin oder Geduld 😉

Auch neu: Ausweis per Post schicken lassen

Tipp: Wer sich den Weg zum Amt bei der Abholung sparen will, kann sich die Ausweise auch per Post an die eigene Adresse schicken lassen (an eine andere Adresse ist das nicht möglich). Das kostet allerdings 15 Euro.