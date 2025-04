Oiapicka: So wirst du zum Champion im Eier-Wettkampf!

Ostern ist die Zeit der bunten Eier, süßen Hasen – und dem wohl spaßigsten Wettkampf des Jahres: Eier-Titschen. Was viele für einen kleinen Spaß unter Geschwistern oder beim Familienfrühstück halten, hat tatsächlich eine erstaunlich lange Tradition. Mit diesen Tricks, Taktiken und Profi-Tipps mischt du ganz vorne mit beim Eier-Anstoßen.

Was ist eigentlich Eier-Titschen?

Beim Eier-Titschen – auch bekannt als Eier-Anstoßen, Pecken, Egg Pocking, Eiertikken, Oiapicka, Kitschen oder Dotzen – treten zwei Spieler gegeneinander an. Jeder hält ein gekochtes Ei in der Hand, dann werden die Spitzen aneinandergeknallt. Wessen Ei kaputtgeht, hat verloren – und gibt das Ei dem Sieger. Klingt simpel? Klar. Aber wer beim Familien-Battle oder Oster-Brunch glänzen will, braucht mehr als Glück.

Die richtige Wahl des Eis: Größe ist nicht alles

Die wichtigste Regel: Nicht jedes Ei ist gleich! Im Gegenteil: Jedes Ei hat seine ganz eigenen Eigenschaften – und manche sind eben echte Panzer. Studien und Erfahrungsberichte zeigen: Jüngere Hühner legen härtere Eier. Diese sind meist kleiner, haben eine festere Schale und sind oft etwas glatter. Die Farbe – braun oder weiß – spielt übrigens keine Rolle. Nur die Stabilität zählt.

Tipp: Achte beim Einkauf auf Herkunft und Größe. Kleinere, glatte Eier ohne sichtbare Risse oder Dellen sind deine besten Freunde im Titschen-Turnier.

Physik für Sieger: Warum die Spitze zählt

Das Ei ist ein kleines Naturwunder: außen hart, innen weich – und durch seine Form extrem stabil. Die Spitze ist (in der Regel) der härteste Punkt. Wenn du also geschickt bist, triff beim Titschen mit der Spitze leicht schräg auf die Seite des gegnerischen Eis. Das erhöht die Chance, dass dein Ei überlebt – und das andere zerbricht.

Es klingt verrückt, aber selbst die Art, wie du dein Ei hältst, kann den Unterschied machen. Wähle entweder den ...

• Zigarren-Griff: Halte das Ei locker zwischen Zeige- und Mittelfinger oder den ...

• Power-Griff: Umschließe das Ei komplett mit der Hand, sodass nur die Spitze rausschaut.

Also: Ran an die Eier, hol dir ein gutes Exemplar, und vielleicht wirst du dieses Jahr der inoffizielle Oster-Champion am Frühstückstisch!



