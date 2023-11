Kommt der Fahrstuhl wirklich schneller zu dir, wenn du den Rufknopf häufiger drückst?

Der Mensch drückt gerne Knöpfe. Wenn du irgendwo alleine in einem Raum bist und da ist ein Knopf: Du wirst ihn früher oder später drücken. Knöpfe sind zum Drücken da. Zum Beispiel, wenn du den Aufzug brauchst: Du drückst den Knopf, was ja zunächst auch Sinn macht. Der Aufzug weiß nun, dass du ihn brauchst. Wenn du es aber besonders eilig hast und der Aufzug einfach nicht kommt, dann drücken viele von uns den Knopf zweimal, dreimal, fünfmal. Das wiederum macht keinen Sinn. Der Aufzug wird dann nicht schneller kommen. Der Knopf gibt dir zwar das Gefühl die Kontrolle zu haben, eine Situation verändern zu können, nicht untätig dazustehen. Aber das ist Psychologie - und die interessiert einen Aufzug nicht. Der arbeitet nur das ab, was ihm die Software vorgibt. Der Aufzug wird also nicht schneller kommen und andere Leute in anderen Stockwerken stehen lassen, nur weil du besonders häufig den Knopf drückst.



Und die schlechten Nachrichten hören nicht auf: Wenn der Aufzug da ist, gibt es auch keine Möglichkeit für dich, schneller ans Ziel kommen. In zahlreichen YouTube-Videos wird zum Beispiel behauptet, wenn man eine bestimmte Kombination an Knöpfen im Aufzug selbst drückt, dass der dann direkt in deine Wunschetage fährt - und nirgendwo unterwegs hält. Auch das ist Quatsch.

Derartige Tastenkombinationen gehören in die Welt der Aufzugsmythen. Natürlich ist es möglich, sogenannte Vorzugsfahrten in der Aufzugssteuerung zu programmieren. Etwa, damit ein Penthousebewohner oder Vorstandschef ungestört in die Tiefgarage fahren kann." (Jan Steeger, Aufzughersteller Schindler Deutschland AG & Co. KG)

Solche Vorzugsfahrten sind fest in der Software programmiert. Du kannst sie nicht durch besonders häufiges Drücken von Knöpfen oder bestimmte Tastenkombinationen auslösen.

