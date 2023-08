Wie gefährlich ist es, wenn ich den Flugmodus im Flugzeug vergesse?

"Vergewissern Sie sich, dass sich elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets im Flugmodus befinden." Dieser Satz fällt in (fast*) jedem Flugzeug vor dem Start. Aber warum gibt es diese Regel eigentlich? Stürzt das Flugzeug sonst ab? Nein, natürlich nicht.

Stürzt ein Flugzeug ab, wenn ich den Flugmodus vergesse?

Ginge von einem Handy tatsächlich so eine große Gefahr aus, dann würde die Crew vermutlich alle Smartphones vor dem Start einsammeln. Aber ganz früher, in den 1990er-Jahren (als die ersten Handys auf den Markt kamen) gab es zumindest die Angst vor negativen Auswirkungen der Mobiltelefon-Frequenzen auf die Flugzeugelektronik. Es wurde aber nie ein Beweis dafür gefunden, dass in der Praxis tatsächlich krasse Störungen auftreten.

Heutzutage kann ein eingeschaltetes Handy noch minimale Auswirkungen auf die Funkverbindung der Piloten haben. Für einen kurzen Augenblick knackt es dann in der Leitung zwischen Cockpit und der Flugsicherung am Boden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht besonders hoch, aber es kann eben passieren. Unangenehm für den Piloten, aber kein Sicherheitsrisiko. Vermeiden sollte man das aber natürlich schon.



Im Flugzeug: Flugmodus an, um Akku zu sparen

Es gibt einen weiteren und für dich möglicherweise sehr viel wichtigeren Grund, den Flugmodus einzuschalten. Bliebe dein Handy während des kompletten Flugs auf "Empfang", dann versucht es sich permanent mit Mobilfunkmasten auf der Erde zu verbinden. Zwar meistens völlig vergeblich - aber das zieht trotzdem ordentlich Akku. Falls eine Verbindung dann doch mal gelingt, fallen eventuell Roamingkosten an.

Und eigentlich ist es doch auch ganz schön, wenn man für ein paar Stunden mal offline ist - und die 200 anderen Passagiere im Flieger auch.

* In vielen Flugzeugen der Airline "Swiss" muss du seit 2020 dein Handy nicht mehr in den Flugmodus versetzen, Laptops aber schon.

