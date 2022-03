Es gibt so viele Dinge im Leben, die wir einfach als gegeben hinnehmen. Was hat es mit den Zahlen am Heizungsregler auf sich? Warum bekommen wir eine Gänsehaut ? Wofür sind eigentlich die roten, blinkenden Lämpchen auf dem Taxischild ? Fragen wie diese klären wir - denn (fast) alles im Leben hat einen Sinn ;-)

Wofür ist eigentlich die Kante mit den Zacken am Maßband?

Ein Maßband gibt es in jedem Haushalt. Viele haben an ihrem Ende auch eine auffällige Metallkante mit Zacken. Hast du dich noch nie gefragt, warum? Okay. Hier kommt die Lösung. Stell dir vor: Du misst gerade in der Küche etwas aus - mit einem Maßband. Und hast keinen Stift zur Hand, um anschließend eine Markierung anzuzeichnen? Jetzt kommen die Metall-Zacken des Maßbands zum Einsatz! Auf weicheren Materialien wie einem Holzbrett oder einer Wand kannst du mit ihnen ganz einfach eine kleine Markierung in den Untergrund ritzen. Bei Metall, härterem Stein oder Beton kann es trotzdem sein, dass du Markierungen nur schlecht erkennst.