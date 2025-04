Wofür sind eigentlich die Rillen in der Dose?

Es gibt so viele Dinge im Leben, die wir einfach als gegeben hinnehmen. Wofür ist eigentlich die Prise Salz in fast jedem Kuchenteig? Und was ist mit dem kleinen Loch im Flugzeugfenster? Wofür ist eigentlich das Loch im Donut? Fragen wie diese klären wir ab sofort – denn (fast) alles im Leben hat einen Sinn. ;-)