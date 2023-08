Telefonieren: Warum sind Handys eigentlich an Tankstellen verboten?

Smartphone an Tankstellen verboten - warum?

Was passieren kann: Während du an der Tankstelle telefonierst, fällt dir dein Handy aus der Hand. Es prallt auf den Boden, der Akku löst sich, es könnten Funken entstehen, die wiederum verschüttetes Benzin am Boden entzünden. Oder die Dämpfe von Benzin. Ja, insgesamt ein sehr theoretischer Fall, eine Kettenreaktion an unglücklichsten Ereignissen. Dem TÜV Nord ist kein einziger Fall aus den vergangenen 20 Jahren bekannt, in dem so etwas passiert ist. Die kanadische "Fuel Association" schätzt die Wahrscheinlichkeit für so ein Worst-Scenario in einer Studie aus dem Jahr 2019 auf 1:10.000.000.000 (Milliarden). Dazu kommt: Bei den meisten Smartphones ist die Batterie mittlerweile ohnehin fest im Gerät eingebaut und kann nicht herausfallen.

Die rot-weißen Hinweisschilder mit dem durchgestrichenen Handy sind also ein wenig aus der Zeit gefallen. Viele Tankstellen werben ja mittlerweile sogar damit, dass du bei ihnen direkt an der Zapfsäule bezahlen kannst. Mit deinem Smartphone und der passenden App.

