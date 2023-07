Kann ich die Schale einer Wassermelone essen? YES!

Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen, Aprikosen und Nektarinen - die isst du alle mit Schale. Denn wie Oma schon sagt: Da stecken die meisten Vitamine drin. Warum also nicht auch die Schale der Wassermelone?

Du kannst die Schale einer Wassermelone fast vollständig mitessen. Nur der ganz äußere, dünne, dunkelgrüne Rand muss entfernt werden. Ansonsten ist die Melone komplett genießbar. Die weiß-grüne Schicht der Wassermelone ist voll mit Ballast- und Mineralstoffen - und die schützen dich vor Krankheiten. Und nicht nur das. Wissenschaftler (Quelle der Studie) haben in der Schale auch die Aminosäure L-Citrullin gefunden. Die wirkt wie natürliches Viagra! Es erweitert die Blutgefäße und verbessert die Sauerstoffzufuhr. Ist also auch sehr interessant für Sportler, die mehr Power brauchen.

>> Auch interessant: "Watermelon Sugar' - darum geht's in dem Song tatsächlich!

Wie esse ich die Schale einer Wassermelone?

Nachdem du das rote Fruchtfleisch der Wassermelone wegschnabuliert hast, kannst du dich an die etwas härtere weiß-grüne Schale machen. Du kannst sie zum Beispiel in kleine Würfel schneiden und in der Pfanne anrösten. Oder schnitzt sie in ganz dünne Streifen und gibst sie in einen Krautsalat. Du kannst sie auch in einen Mixer geben, und schon bekommt dein Smoothie eine Extra-Portion Ballaststoffe. Enjoy!

>> Auch interessant: Grillsoßen, Joghurts & Co. - Wie lange sind Lebensmittel wirklich haltbar?