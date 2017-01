Was darfst du, wenn du krankgeschrieben bist?

Dich hat's erwischt und der Arzt hat dich krankgeschrieben. Und nun? Gefesselt ans Bett?! Nein, nicht zwingend. Je nachdem was du hast, darfst du auch trotz Krankschreibung noch ein bisschen am Leben teilnehmen - ein kurzer Spaziergang tut dir beispielsweise bei fast allen Erkrankungen gut. Prinzipiell ist alles erlaubt, was deine Genesung fördert und alles verboten, was diese verlängert oder gefährdet.