15 Minuten und die Rettung ist da

Ob ein Brand in der Küche, ein Unfall auf der Autobahn oder die Katze auf dem Baum - in Gefahrensituationen muss es meistens schnell gehen. Unsere deutschen Rettungskräfte und Helfer wachen über uns - und das sogar in ihrer Freizeit.

Feuerwehr, THW oder Rettungsdienst - wenn eine Notsituation entsteht, sind sie zur Stelle! Und das in nur wenigen Augenblicken: Durchschnittlich 10 bis 15 Minuten brauchen deutsche Rettungshelfer, bis sie an einer Einsatzstelle angekommen sind. So gibt es der Gesetzgeber in der "Hilfsfrist" vor. Ein Luxus, den sich viele andere Länder nicht leisten können. In Südafrika kann die Wartezeit auf den Rettungswagen in Extremfällen sogar mehrere Stunden dauern.

Lebensretter-Manpower: Viele helfen ehrenamtlich

Insgesamt gibt es in Deutschland ca. 1,5 Millionen Helfer. Diese hohe Zahl an Lebensrettern ist zum großen Teil den ehrenamtlichen Mitarbeitern zu verdanken. Allein weit mehr als eine Million Lebensretter zählt die Feuerwehr. Hiervon sind rund 96 Prozent freiwillige Helfer. 55.000 Personen arbeiten in Deutschland insgesamt für den Rettungsdienst, fast 10.000 hiervon sind Freiwillige. Im Technischen Hilfswerk engagieren sich 83.000 Menschen ehrenamtlich (Stand 2014).

THW, Feuerwehr, Rettungsdienst: Dass sie helfen dürfen, ist Gesetz

Dass es für die Freiwilligen der Rettungsdienste überhaupt möglich ist, neben ihren Berufen in Notfallsituationen sofort parat zu stehen, ist in Deutschland gesetzlich verankert: Nach dem bundesweiten THW-Gesetz hat der Arbeitnehmer in solchen Situationen ein Recht auf Freistellung von der Arbeit mit Entgeltausgleich. Ähnliches gilt für die Freiwillige Feuerwehr. Und der Bayerische Landtag will die Bedeutung der Rettungskräfte mit einem weiteren Gesetzesentwurf vom März 2017 noch bestärken: Wenn bei einem Einsatz freiwillige Helfer offiziell alarmiert werden, haben alle betreffenden Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen einen Anspruch auf Arbeitsfreistellung bei vollem Gehalt.